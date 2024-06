VIDEO Bella e moderna l'autostazione ma mancano le panchine per sedersi ad aspettare

Bella di sicuro, avveniristica, funzionale, con i grandi ombrelli che fanno ombra... ma, mancano delle banali panchine dove sedersi per aspettare il bus. Mancano i cestini per l'immondizia e per non lasciare in terra ogni sorta di rifiuto