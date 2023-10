VIDEO E da oggi... Baracconi per tutti. 100 anni a Perugia

Taglio del nastro a Pian di Massiano per i 100 anni dei Baracconi, il luna park come lo chiama il resto del mondo. Divertimento per grandi e piccini, nuove e vecchie intramontabili attrazioni in attesa della Fiera dei Morti. Restano fino al 12 novembre