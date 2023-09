VIDEO Schlein apre la festa del Pd: "Difesa della sanità e lotta al carovita, le nostre ricette"

La segretaria nazionale del Pd, Elly Schlein, ha aperto la festa regionale del Pd umbro, in svolgimento a Spello. Sanità, caro affitti, migranti. Ma anche lotta alle discriminazioni, lavoro e salario minimo sono stati i temi al centro del suo interfo a Ca' Rapillo di Spello. Un centro polivalente pieno di tesserati e simpatizzanti. "Sulla manovra si è manifestato il fallimento del Governo che scopre di non avere le risorse per dare le risposte che aveva annunciato"