L'AUR presenta il rendiconto economico della Regione Umbria per il 2022

Bene, anzi benissimo l'anno il corso. Preoccupazioni fortissime per il 2023 con un PIL previsto dello 0% per l'Italia. L'Umbria non sarà lontana da quel dato. Numeri e cifre nell'articolo della "Sezione Notizie"