VIDEO Irene Antonucci: il cinema e l'Umbria: "Un set naturale che ha molto da offrire"

Irene Antonucci ha scelto l'Umbria per vivere e lavorare. Pugliese, si è trasferita a Foligno per vivere, ma anche lavorare. Diverse le collaborazioni con artisti umbri e le produzioni che la vedono protagonista in produzioni ambientate anche nella nostra regione che, dice, è una grande risorsa per chi fa cinema e televisione. Non per caso, infatti, sempre più set trovano spazio nel "cuore verde" d'Italia. Proprio a Perugia ha presentato recentemente il suo corto contro la violenza sulle donne. Uno dei tanti progetti che bollono in pentola.