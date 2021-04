VIDEO Al Serafico di Assisi si accende Coloradio: "Così i nostri ragazzi superano i limiti della disabilità"

Ad Alessandro piacciono Pino Daniele e Domenico Modugno, Lorenzo è un fan di Povia. Per Silvia la musica è rossa e bianca, dipende dall'umore della giornata. Sono alcuni dei conduttori di Coloradio, podcast radiofonico che vede protagonisti i ragazzi del Serafico di Assisi.

Con il costante supporto degli educatori Stefano Tufo e Fabrizio Benincampi e il supporto tecnico di Francesca Quaglietti, speaker professionista di Radio Subasio, i ragazzi del Serafico sono riusciti a produrre dei veri e propri prodotti di audio entertainment, che potranno essere condivisi ed ascoltati ben al di là dei confini dell’Istituto, permettendo alle famiglie di sentire più vicini i propri figli, in un momento storico che ci impone di stare distanti per tutelare la salute di tutti, in particolare delle persone più fragili.

Un'occasione per superare i limiti della disabilità e per "rispondere" all'isolamento obbligato dovuto al coronavirus. "Cosa faremo appena potremo uscire dall'istituto? Andiamo a mangiare una pizza" commenta la presidente Francesca Di Maolo