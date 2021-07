VIDEO Basilica di Assisi, un curioso gioco di luci fa "cadere" una stella dall'affrescata volta celeste. L'emozione dei fedeli e lo stupore di Padre Fortunato

Non se ne era accorto neanche Padre Fortunato - direttore di Sanfracesco.org e molto conosciuto per le sue presenze in Rai - autore del video nella Basilica di san Francesco che poi ha postato su Fb per il consueto appuntamento con i lettori. E' stata una fedele, Alessia, e poi a catena centinaia di altri, a notare quello stranissimo baiore che si è improvvisamente materializzato mentre Padre Fortunato ha inquadrato con il suo cellulare la volta stellata della Basilica.

Scrive Alessia incredula: "Vedete anche voi una stella cadente in Basilica? Nel video, ad un certo punto, si vede tra le volte blu una stella che cade... e si sente anche un rumore. Che emozione". La luce, come si vede nel video, sembra scendere (cadere) ed è vero che un secondo dopo si sente un rumore improvviso all'apparenza senza un motivo. Insomma, tutti gli ingredienti per una suggestiva stella cadente nel luogo sacro del Poverello di Assisi. "Ciao Alessia siete in tantissimi ad avermi fatto notare questa "strana" stella cadente in Basilica...": ammette Padre Enzo. Tantissimi i fedeli che riguardando il video si sono emozionati e hanno condiviso quei pochi secondi di particolare stella cadente nella Chiesa simbolo di Assisi. "Ieri sera non ci ho fatto caso, ma ora l'ho vista anch'io questa stella e mi ha emozionato tanto... e stavamo parlando di stelle. Con San Francesco niente è impossibile": ha scritto Giovanna sulla pagina del francescano.

Infatti Padre Enzo postando la sua video-riflessione aveva scritto sulla pagina: "Buonaserabravagente...eccoci ...il Vangelo ci dice che chi non ha luce in viso non diverrà mai una stella....e lo facciamo con sanfrancesco lungo il corso della vita e nelle nostre case ...". Il video ha ottenuto oltre 4mila like e oltre 300 condivisioni. Per chi crede un segno di Francesco, per gli altri un curioso gioco di luci in uno dei luoghi più belli e suggestivi del nostro Paese. Certamente, è emozionante.