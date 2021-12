Lampada di Assisi al segretario generale dell'Onu, Guterres: "Il coraggio di scegliere la pace"

I frati del Sacro Convento di Assisi hanno consegnato via web al segretario generale delle Nazioni Unite, António Guterres, la “Lampada della Pace”. La cerimonia, in diretta streaming sul sito sanfrancesco.org, si è tenuta questa mattina alle 12.45 nella chiesa superiore della Basilica di San Francesco a margine della registrazione del 36° Concerto di Natale che verrà trasmesso da Rai Cultura su Rai1 sabato 25 dicembre alle 12.30 in eurovisione dopo il messaggio Urbi et Orbi del Santo Padre.

Nel suo discorso Guterres ha sottolineato come il processo di pace passi anche per il rispetto e l'amore per l'ambiente e per le sue risorse sull'esempio di san Francesco. La pace è una scelta, ha aggiunto ancora, che bisogna aver il coraggio di prendere. “La guerra che abbiamo dichiarato alla natura sta mettendo in pericolo la vita umana sulla terra”, i cambiamenti climatici “obbligano le persone a competere per accaparrarsi risorse sempre più scarse”, in circostanze “che facilmente possono sfociare in conflitti”, per questo, ha evidenziato, “l'azione per il clima rafforza la pace”.

“Dobbiamo avere il coraggio di scegliere la pace – ha concluso - Perché la pace non è accettazione passiva dello status quo. La pace è un atto concreto; una scelta, talvolta, ebbene sì, una scelta difficile. E, tuttavia, è indispensabile nel nostro mondo travagliato e segnato dai contrasti. La pace è l'unica scelta possibile”.

Il segretario è stato in contatto con persone risultate positive al Covid-19 all'inizio di questa settimana e come misura precauzionale, in accordo con il medico, ha deciso di partecipare in streaming alla cerimonia, come da remoto ha preso parte il Re Abdullah II di Giordania. A ritirare fisicamente la Lampada della Pace a nome di António Guterres è stato il direttore generale della Fao, Qu Dongyu, a consegnarla a nome del Re di Giordania l’incaricato d’Affari dell’Ambasciata del Regno Hashemita di Giordania presso la Repubblica Italiana, ambasciatore Mohammad Al Shabbar.

All’evento, aperto dal saluto del Custode del Sacro Convento di Assisi, fra Marco Moroni, hanno partecipato, tra gli altri il ministro dell’Economia e delle Finanze, Daniele Franco, in rappresentanza del Governo italiano, e il presidente della Conferenza Episcopale Italiana, cardinale Gualtiero Bassetti,

La Lampada della Pace è stata conferita al segretario Generale delle Nazioni Unite “per la sua instancabile opera di mediazione politica nella complessità del nostro mondo alle prese con tante conflittualità, guerre, ingiustizie e degrado degli esseri umani e del creato; un impegno profuso con uno stile dialogico e cordiale, uno stile di umanesimo fraterno. Nel processo di trasformazione reso oggi ancor più necessario, l’Onu ha un ruolo decisivo come laboratorio di pace: è infatti urgente ripensare il futuro della nostra casa comune e del nostro comune progetto”. Per l’occasione i frati hanno anche donato al segretario generale delle Nazioni Unite, António Guterres, e a Sua Maestà il Re Abdullah II di Giordania un’opera in legno d’ulivo “Il Passo di Francesco” dell’artista umbro Giulio Valerio Cerbella.

Il concerto è stato diretto dal Maestro William Eddins con la partecipazione di uno dei violoncellisti più noti al mondo, HAUSER, e il tenore Roberto Alagna. Ad accompagnare gli artisti l'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI e il coro "I piccoli musici" guidato dal maestro Mario Mora.



foto Sala Stampa Sacro Convento