VIDEO A Santa Maria degli Angeli domenica 19 febbraio la 9a Festa degli Agricoltori

Una festa e un raduno di oltre 400 trattori provenienti da tutta l'Umbria e dalle Marche, contoterzisti, coltivatori diretti, titolari di aziende agrarie, nuovi e vecchi trattori per la benedizione di Primavera e per una caravovana che porterà i trattori a Spello e a Bastia con il pranzo, tutti insieme all'Umbriafiere. Tante le sorprese e le novità per una rassegna unica nel Centro Italia