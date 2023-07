VIDEO Perugia, l'annuncio di Melasecche: "Ecco la delibera per il Nodo"

Presentata in anteprima durante la trasmissione Ad Hoc di Umbria+, Giampiero Tasso ospite in studio per PerugiaToday, la delibera che sarà firmata questa mattina in Giunta per il Nodo di Perugia. Ora si aspetta il sì definitivo per il finanziamento