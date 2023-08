VIDEO Assalto con esplosivo al bancomat delle Poste a Collestrada

Un frantumi le vetrina e i mobili del piccolo ufficio all'interno del centro commerciale. Tentativo di furto in piena notte utilizzando una carica rudimentale di esplosivo. Furto andato a vuoto: la cassaforte non si è aperta. Ladri in fuga senza bottino