VIDEO Un premio dall'ARON al pioniere della radioterapia: Paolo Latini

“Fondatore e promotore della radioterapia oncologica in Umbria, che negli anni si è affermata assumendo un ruolo di notevole rilievo in ambito nazionale ed europeo. Grati per il suo impegno scientifico e umano, i soci Aronc gli dedicano questa targa con riconoscente affetto”