Regione Umbria e AWorld presentano Act You: “il cambiamento è nelle nostre mani”

Il progetto "Act You, il cambiamento è nelle nostre mani" è una collaborazione tra la Regione Umbria e AWorld, una startup italiana che supporta la campagna "ActNow" dell'Onu contro il cambiamento climatico. L’app è stata presentata alla fiera Ecomondo 2023 di Rimini, un evento dedicato alla transizione ecologica e all'economia circolare. L'obiettivo è di coinvolgere i cittadini umbri in azioni sostenibili per l'ambiente, in un'esperienza di partecipazione attiva e di educazione ambientale. Si tratta della prima realizzazione al mondo di un progetto di questa portata e importanza.

L’intervento di Roberto Morroni, vicepresidente della giunta regionale dell’Umbria e assessore alla Tutela e valorizzazione ambientale, e della presidente della regione Donatella Tesei.