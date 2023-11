VIDEO Inaugurato l'Anno Accademico della Scuola Superiore per Mediatori Linguistici

L'atteso appuntamento con la facoltà perugina che festeggia quest'anno 47 anni di attività e che in questi 5 decenni ha formato circa 3000 studenti diventati interpreti, traduttori, consulenti aziendali e liberi professionisti in Italia e in Europa. La prolusione affidata a Franca Cavagnoli Scrittrice e traduttrice per i più importanti editori