VIDEO Anci Umbria chiede ai Prefetti le linee guida per i risparmi energetici dell'illuminazione pubblica

Il documento fa seguito all'incontro sul tema del 5 ottobre scorso, tra i sindaci e i Prefetti di Perugia e Terni. In quell'occasione un accordo non era stato trovato e quindi i soggetti coinvolti si sono incontrati di nuovo per discutere con qualche proposta comune