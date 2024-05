VIDEO ANAS sorveglia con i sensori ponti e viadotti

Anas ha avviato la seconda fase degli interventi per l’installazione di sensori per il monitoraggio in tempo reale di ponti e viadotti sulla rete stradale in gestione in Umbria. I sensori sono stati già installati su 33 ponti e viadotti umbri ai quali se ne aggiungeranno altri 36 con questa seconda tranche