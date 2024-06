VIDEO Dalle proiezioni degli exit poll la sorpresa di Vittoria Ferdinandi: a un passo dal successo?

Nei primi exit poll pubblicati è in vantaggio la candidata del centrosinistra Ferdinandi, che secondo le rilevazioni avrebbe ottenuto il 49-53%. Più indietro c'è Scoccia, con il 44-48%. Dietro c'è il nulla con percentuali irrisorie per Baiocco e Caponi e con una forchetta tra l'1 e il 3 per cento per Massimo Monni.