VIDEO Alberto Zuccari confermato presidente territoriale per Confindustria Umbria

Alberto Maria Zuccari, titolare dell’azienda QFP (Quality For Passion) specializzata in servizi e sistemi dedicati alla scansione 3D, è stato confermato alla Presidenza della Sezione Territoriale Spoleto-Valnerina di Confindustria Umbria per il biennio 2024-26.