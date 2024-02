VIDEO Nasce il premio per emergenti "Alberto Alberti per il Jazz”

Al vincitore/i del contest garantito un contratto discografico dalla GleAM Records. Nasce il PERMIO PERUGIA “Alberto Alberti per il Jazz”, per ricordare colui che portò il “grande jazz” in Umbria. Il concorso è riservato ai musicisti jazz: solisti, band ed ensemble fino ad un massimo di 12 elementi.