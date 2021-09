VIDEO Aeroporto, Tesei: "La Regione ha fatto un sforzo economico importante, struttura cruciale per l'Umbria"

Fino alla fine di ottobre i soci possono aderire alla ricapitalizzazione di Sase. Monteluce, la presidente: "La finanza creativa non fa per le pubbliche amministrazioni"

Per l'aeroporto San Francesco la Regione Umbria ha fatto uno sforzo enomico importante ma necessario. La situazione pregressa e poi il covid che ha stoppato l'attività dello scalo hanno gravato sui conti, sottolinea la presidente Donatella Tesei, di uno scalo che resta strategico per l'Umbria e sul quale, quindi, sottolinea, non si può che continuare a credere.

Fino alla fine di ottobre i soci possono ricapitalizzare Sase, Palazzo Donini già lo ha fatto.

La presidente Tesei è intervenuta ad Assisi dove è arrivata la ministra Mara Carfagna per un'iniziativa politica, e ha commentato anche "l'affaire Monteluce" sul quale c'è il faro della Regione acceso. Nel mirino le operazioni di finanza creativa dell'amministrazione comunale perugina dell'epoca.