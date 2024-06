VIDEO Per Perugia due nuovi voli: Lampedusa e Vorona con HelloFly

HelloFly, compagnia maltese che opera in collaborazione con i migliori vettori europei sul mercato, il 28 giugno, come da programma annunciato nel corso dell’inverno, ha inaugurato i nuovi voli settimanali che collegheranno fino al 4 di ottobre Perugia con Lampedusa. E poi c'è la nuova tratta per Verona che apre le porte al nordest