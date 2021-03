VIDEO Giornata mondiale dell'acqua: 90 secondi per "pensare come un fiume"

“Dobbiamo iniziare a pensare come un fiume se vogliamo lasciare un'eredità di bellezza e vita per le generazioni future”. È questa la frase di David Brower (ambientalista e fondatore di molte organizzazioni di tutela dell'ambiente) che conclude il video realizzato da Umbra Acque, con il quale l'azienda celebra oggi la Giornata mondiale dell'acqua, promossa ogni anno il 22 marzo dalle Nazioni Unite.

Il tema di quest'anno è “Dare valore all'acqua”, e quale immagine migliore se non quella di un fiume: “Nel tempo ciò che unisce, sostiene. Le nostre vite, le nostre speranze, la nostra sopravvivenza” si legge in sovrimpressione nel video. E in un tempo difficile come quello che stiamo vivendo, Umbra Acque ha pensato proprio che un elemento vitale come l'acqua che scorre potesse rappresentare l'unione, la condivisione, la speranza, il futuro.

“Si tratta di un video molto suggestivo di 90 secondi realizzato da Paolo Tramontana - spiega il presidente di Umbra Acque, Filippo Calabrese - che abbiamo trasmesso ai sindaci e pubblicato nel nostro sito per sensibilizzare gli oltre 500mila umbri che serviamo ogni giorno, su un tema così significativo. Ci piace ricordare inoltre che l'azienda in questo periodo sta collaborando per la lotta contro il Covid con l'Istituto superiore di Sanità per isolare le varianti del virus".

"Ai nostri 38 Comuni serviti – aggiunge l’ad dell’azienda, Tiziana Buonfiglio -, abbiamo anche fatto omaggio di un’opera che raccoglie e commenta stampe pregiate sul Tevere, in edizione limitata della Volumnia, sponsorizzata da Acea proprio per questa occasione”.