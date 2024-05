VIDEO Senior Drive il progetto ACI per gli over 70

Si chiama ‘Senior Driver’ il progetto indirizzato alla guida sicura e alla formazione degli automobilisti over 70. E’ il primo progetto in Italia indirizzato agli over 70, che riporterà questa importante fascia di età sui banchi, e alle prese con lezioni pratiche, per l’aggiornamento sulle regole del Codice della strada e sulle infrastrutture stradali sempre differenti.