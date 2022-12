VIDEO Con l'accensione del grande albero in Piazza Italia si da il via alla grande attesa per il Natale.

Non sarà il più grande, non galleggerà al Trasimeno, non avrà milioni di luci, ma è l'albero del Natale di Perugia, piccolo o grande che sia è lì, a ricordare alla città che sta arrivando la natività di Nostro Signore.