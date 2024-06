VIDEO Da Passignano all'Oro dei Campionati Europei di Canoa SUP

Nell'ultima giornata di gara all Europeo di Szeged in Ungheria, Vira Lemekha vince un altro Oro nella specialità Inflatable SUP, laureandosi così per la seconda volta campionessa Europea. Una specialità durissima. Si pagaia in piedi, su una canoa particolare unendo forza a equilibrio