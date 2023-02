VIDEO Perugia celebra la sua devozione a Sant'Agata, la martire protettrice del seno delle donne

Sant'Agata è protettrice delle donne affette da gravi patologie al seno. “Che questa chiesa diventi un piccolo santuario, senza dargli tanta enfasi, per queste donne che, purtroppo, non sono poche nella nostra città" afferma mons. Sciurpa Rettore della chiesa di Via dei Priori