Baracconi, si parte: "Ritroviamo la normalità dopo due anni da dimenticare"

Taglio del nastro per il tradizionale luna park di Pian di Massiano

Taglio del nastro oggi pomeriggio, 9 ottobre, per il luna park. I baracconi, come sono conosciuti in città, tornano ad accogliere giovani e meno giovani dopo due anni di stop a causa della pandemia.

I giochi saranno nuovamente accessibili seguendo regole di comportamento ben precise: mascherine e green pass. All'inaugurazione, l'assessore all'Urbanistica, Margherita Scoccia