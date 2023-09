Volley in lutto: morta a soli 44 anni Waleswska, ex giocatrice della grande Sirio

Una terribile tragedia ha scosso il mondo del volley e di riflesso lo sport perugino. A soli 44 anni, da compiere per giunta tra pochi giorni, è morta a San Paolo (Brasile) Walewska Moreira De Oliveira, opposta di diverse squadre, ultima delle quali il Praia Clube, con la quale si è ritirata giusto una stagione fa.

Il decesso è avvenuto la scorsa notte per cause ancora da accertare e la Federvolley brasilana, nella persona del presidente Radames Lattari, la ricorda così: "Una giocatrice speciale, le cui gesta verranno sempre ricordate ed onorate".

E di gesta, nella sua lunga carriera, iniziata nel 1997 in patria con il Minas per poi proseguire in giro tra Italia, Spagna e Russia, questa sfortunata giocatrice ne ha compiute tante, prima tra tutte la medaglia d'oro con la nazionale conquistata alle olimpiadi di Pechino 2008 battendo in finale per 3-1 i fortissimi Stati Uniti. Prima di allora il Paese sudamericano questo traguardo, a livello di pallavolo femminile, non lo aveva mai neppure sognato.

A Perugia momenti indimenticabili

Walewska, fino al 2004 non aveva mai messo il naso fuori dal Brasile, fu una di quelle giocatrici che contibuì in maniera determinante a cambiare la storia della Despar Sirio Perugia, una squadra ancora oggi ricordata da tutti gli sportivi del capoluogo. Nei suoi tre anni di militanza le biancorosse vinsero praticamente tutto quello che c'era da vincere: due scudetti, una Champions League, due Coppe Cev e una Coppa Di Lega. Tutta la città si è risvegliata scossa e attonita e la sensazione è che si chiederà a lungo come sia potuta accadere una cosa del genere.