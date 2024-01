Volley Superlega, Sir Susa Vim Perugia - Gioiella Prisma Taranto: le probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta

Torna la Superlega del PalaBarton con la Sir Susa Vim Perugia che attende a Pian di Massiano domani sera, con fischio d’inizio alle ore 20:30 e diretta streaming sulla piattaforma web Volleyballworld.tv, la Gioiella Prisma Taranto degli ex Lanza ed Alletti per la quinta di ritorno di campionato.

Sala video e poi allenamento pomeridiano oggi, ultima rifinitura domattina per i Block Devils attesi di una gara che, a dispetto della differenza di punti in classifica, nasconde molte insidie legate non solo a questioni tecniche, ma anche all’imminente Final Four di Coppa Italia.

“Veniamo da una bella performance di squadra a Modena”, dice Wassim Ben Tara alla vigilia. “Non era una partita facile, la abbiamo iniziata molto bene, restando sempre concentrati e facendo un buon lavoro in campo. Dovremo scendere in campo allo stesso modo domani contro Taranto, una squadra che combatte ogni partita. Non sarà facile, dovremo pensare a fare il nostro gioco ed essere aggressivi e concentrati dal primo pallone. Come sto? Mi sento bene, preparato, la squadra sta lavorando molto bene nelle ultime settimane”.

Preparazione giocoforza brevissima per Angelo Lorenzetti ed il suo staff che sanno perfettamente che servirà una bella prova dei ragazzi per portare a casa la posta in palio. Il tecnico bianconero potrebbe partire con il 6+1 con Giannelli in regia, Ben Tara in diagonale, Flavio e Solè coppia di centrali, Plotnytskyi e Semeniuk martelli ricevitori e Colaci libero.

Taranto si presenta a Perugia dopo la sconfitta in quattro set maturata nel match casalingo di domenica contro Monza. Coach Travica dovrebbe partire inizialmente con Trinidad in regia, Russell opposto, Jendryk e Gargiulo al centro della rete, Lanza e Gutierrez martelli di posto quattro e Rizzo a dirigere la seconda linea.

PRECEDENTI

Cinque i precedenti tra le due formazioni con cinque vittorie della Sir Susa Vim Perugia. L’ultimo confronto diretto lo scorso 15 novembre per il match di andata al PalaMazzola con vittoria dei Block Devils in quattro set (parziali di 20-25, 20-25, 25-20, 14-25).

EX DELLA PARTITA

Due gli ex in campo nel match tra Perugia e Taranto. Sono entrambi nel roster pugliese dove figurano Aimone Alletti, alla Sir nella stagione 2012-2013, e Filippo Lanza, a Perugia dal 2018 al 2020.

PROBABILI FORMAZIONI:

SIR SUSA VIM PERUGIA: Giannelli-Ben Tara, Flavio-Solè, Plotnytskyi-Semeniuk, Colaci libero. All. Lorenzetti.

GIOIELLA PRISMA TARANTO: Trinidad-Russell, Gargiulo-Jendryk, Lanza-Gutierrez, Rizzo libero. All. Travica.

Arbitri: Michele Brunelli - Rossella Piana