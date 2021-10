Volley Superlega, Perugia-Cisterna: le probabili formazioni e dove seguirla in diretta

Prima di campionato per la Sir Safety di coach Grbic che domenica (10 ottobre) ospiterà i laziali al PalaBarton: attesa per Giannelli e gli altri nuovi 'Block Devils' pronti al debutto in bianconero

Dopo le emozioni dell'Europeo (vinto con la maglia dell'Italia dai 'perugini' Giannelli, Ricci e Piccinelli) e la lunga preparazione stiva è il momento di fare sul serio per la Sir Safety Conad Perugia, che domani (domenica 10 ottobre, ore 18) esordirà in Superlega ospitando la Top Volley Cisterna al PalaBarton.

“Non vediamo l’ora di cominciare - dice alla vigilia il direttore sportivo Stefano Recine - La squadra sta bene, i ragazzi sono carichi e siamo felici di ritrovare anche il nostro pubblico. In questa fase dobbiamo pensare soprattutto al nostro gioco ed a trovare i giusti automatismi, sapendo che domani affrontiamo una buona squadra come Cisterna e che ogni esordio nasconde sempre ulteriori insidie. Ma è chiaro che vogliamo iniziare la stagione con il piede giusto”.

I Block Devils tornano a calcare il taraflex di casa 172 giorni dopo l’ultima volta (era il 21 aprile per gara 3 della scorsa finale scudetto, con il titolo poi andato a Civitanova) e lo fanno con la voglia di cominciare il nuovo anno con il piede giusto. Sta dunque per finire l'attesa dei tifosi (pronti a tornare nel palazzetto perugino, che in attesa dell'aumento della capienza per gli impianti al chiuso deciso dal governo sarà acora ridotta al 35%), desiderosi di vedere all'opera la nuova creatura bianconera affidata alle cure di Nikola Grbic, in un match che vedrà l’esordio in maglia bianconera dei nuovi arrivati dal mercato estivo Giannelli, Anderson, Rychlicki, Mengozzi e Dardzans.

LE PROBABILI FORMAZIONI

DIRETTA TV, RADIO E SOCIAL

I PRECEDENTI E GLI EX DELLA SFIDA

BIGLIETTERIA E INGRESSO AL PALABARTON

Continua a leggere >>>