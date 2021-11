Volley Superlega, Perugia-Modena: le probabili formazioni e dove seguirla in diretta

Si preannuncia un'atmosfera 'infuocata' al PalaBarton, dove domani (mercoledì 24 novembre, ore 20.30) la Sir Safety Perugia ospiterà la Leo Shoes Modena nel big-match dell'8ª giornata della Superlega di Volley. Dopo la positiva trasferta di domenica a Ravenna, si alza notevolmente l’asticella per i Block Devils che cercano il settimo successo consecutivo in campionato e l’allungo su una delle dirette concorrenti alle primissime posizioni in classifica.

"Sarà una bella occasione per vedere all’opera in campo tanti bravi giocatori ed offrire ai tifosi un bello spettacolo - dice alla vigilia il centrale bianconero Sebastian Solè - ed è chiaro che per un atleta gare del genere sono quelle belle da vivere e da giocare. Noi siamo cresciuti rispetto ad inizio stagione e siamo pronti. Affrontiamo una delle favorite per la vittoria finale ed ovviamente sarà indispensabile alzare il livello”.

L’Mvp dell’ultima Olimpiade (Ngapeth) e l’Mvp dell’ultimo Europeo (Giannelli), gli assi scuola cubana di posto quattro (Leon e Leal), due liberi ex azzurri (Colaci e Rossini), due coach con un passato da grandissimi giocatori ed un presente da grandi allenatori (Grbic e Giani). Più mille altre storie che rendono speciale la serata di domani. Che lo spettacolo abbia inizio.

