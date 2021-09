Volley, la Sir Safety Perugia 'festeggia' Grbic sul campo: compleanno di lavoro per il coach

Via alla quarta settimana di preparazione per i bianconeri, con una doppia seduta agli ordini del tecnico che compie 48 anni: "Poco tempo per le candeline, ora c'è da sudare"

Dopo i due giorni di riposo concessi nel week end dallo staff tecnico nella mattina di oggi (lunedì 6 settembre) la Sir Safety Conad Perugia è tornata a sudare al PalaBarton: via alla quarta settimana di primazione con una seduta in sala pesi prima e poi con un allenamento tecnico nel pomeriggio agli ordini di coach Nikola Grbic, festeggiato dai 'Block Devils' nel giorno del suo 48esimo compleanno.

Alza ancora i giri del motore l'allenatore bianconero e propone per i vari Travica, Colaci, Rychlicki, Solè e Mengozzi (Russo prosegue invece nel suo programma differenziato) una settimana, l’ultima di solo lavoro senza test amichevoli, estremamente impegnativa e 'pesante' con quattro doppie sedute giornaliere ed allenamento tecnico anche sabato mattina. D’altra parte l’inizio della stagione si avvicina, nelle prossime settimane si aggregheranno strada facendo tutti gli altri elementi della rosa impegnati con le nazionali e il tecnico serbo vuole far arrivare i bianconeri presenti ad una buona condizione tecnica e fisica.

“È vero - conferma proprio Grbic - i volumi di lavoro, questo già dalla scorsa settimana, sono in aumento. In particolare in sala pesi i ragazzi avranno un programma decisamente intenso e, se ci sarà magari un po’ di stanchezza, cercheremo di agevolarli nel lavoro tecnico che adesso è ancora tutto incentrato nell’analitico e nella tecnica individuale. Poi è chiaro che non appena cominceremo ad aumentare numericamente in palestra, dovremo allenare più massicciamente le situazioni tattiche e di squadra che però sono molto più veloci generalmente nell’apprendimento”.

Grbic sta ovviamente seguendo i Campionati Europei in corso di svolgimento, con un occhio particolare verso i suoi giocatori: “Sì, sto vedendo gli Europei, quando non sono impegnato con il lavoro e con gli allenamenti. Sto seguendo i nostri ragazzi e mi fa piacere che stiano giocando bene, ma (sorride Grbic, ndr) mi interessa soprattutto che giochino bene quando verranno a Perugia. Tutti ed in particolare quelli che hanno tirato la carretta in nazionale per tutta l’estate”. Ma quindi come festeggerà Nikola il suo quarantottesimo compleanno? “Beh, oggi abbiamo doppio allenamento quindi il tempo per festeggiare non c’è stato. Stasera però ne approfitterò per andare a cena con la mia famiglia”.