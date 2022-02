Volley Superlega, Perugia-Taranto: le probabili formazioni e dove vedere in diretta la partita

Si apre al PalaBarton il mese di febbraio per la Sir Safety Conad Perugia che ospita domani sera a Pian di Massiano, con fischio d’inizio alle ore 20:30, la Gioiella Prisma Taranto per il recupero della quarta giornata di ritorno di Superlega.

La prima della classe contro una formazione, quella tarantina, in lotta per la corsa alla salvezza ed in un periodo certamente molto positivo con tre vittorie nelle ultime quattro gare disputate che hanno proiettato il sestetto di coach Di Pinto all’ottavo posto provvisorio con 20 punti.

Favori del pronostico che pendono dalla parte bianconera, ma nella pallavolo è sempre il campo a parlare, come spiega nel pregara il regista Simone Giannelli.

“Abbiamo i favori del pronostico? Del pronostico sinceramente non mi interessa più di tanto, la realtà è che ci sarà da giocare bene a pallavolo sennò si perde. Abbiamo poco tempo per prepararci, quinti dobbiamo tenere la testa nella bolla, restare concentrati, allenarci bene e sparare poi tutto in campo come sempre”.

