Sir Safety Conad Perugia, "finalmente in campo": buoni spunti per Grbic dal test con Ravenna

Buone indicazioni per la Sir Safety Conad Perugia dalla prima amichevole della stagione, nonostante le numerose assenze e i cartelli di 'lavori in corso'.

Con Russo impegnato nella fase di recupero dall’infortunio, senza Giannelli, Ricci, Piccinelli, Leon, Ter Horst e Plotnytskyi e con il giovane Dardzans arrivato a Perugia ieri sera, dopo un mese di preparazione 'i Block Devils' hanno finalmente potuto 'sfogarsi' contro la Consar Rcm Ravenna sul parquet del PalaBarton. Coach Grbic è partito con Travica al palleggio, Rychlicki in diagonale, Mengozzi e Solè al centro, Anderson e Lanza (che sta svolgendo la preparazione estiva con Perugia in attesa di volare in Cina per la propria stagione agonistica) schiacciatori di posto quattro e Colaci libero. Nel prosieguo dell’allenamento congiunto spazio anche per Dardzans.

Le due squadre hanno disputato i primi due parziali con la seconda palla di conferma (una palla alta se il primo punto lo conquistava la formazione in ricezione, una freeball se invece il primo punto veniva portato a casa dalla squadra al servizio) terminati 15-10 a favore di Perugia il primo, 25-22 (partenza dal 18-18) sempre per i bianconeri il secondo. Successivamente il test è proseguito con un parziale “canonico” terminato 25-18 ancora per la Sir. C'è ancora molto ovviamente da lavorare, ma il tecnico dei perugini ha potuto godersi l’intesa consolidata tra Travica e Solè, un Rychlicki in palla, Colaci ed Anderson che hanno fatto vedere ottime cose in fase di ricezione e in generale una discreta quadratura nella correlazione muro-difesa.

“La parola giusta di stasera è 'finalmente' - ha detto a fine allenamento Dragan Travica -. Stasera per la prima volta abbiamo giocato a pallavolo in sei con un punteggio e contro un avversario. Finora avevamo fatto solo tanta tecnica individuale come si faceva un tempo e quindi oggi ci siamo divertiti. Avevamo voglia di agonismo e credo che abbiamo fatto abbastanza bene. Ovviamente c’è tanto da fare, ma stiamo lavorando tantissimo e l’atmosfera è quella giusta. Da domani torniamo a testa bassa in palestra e dalla metà della prossima settimana, tranne gli italiani e Leo (Leon che come gli azzurri è ancora impegnato agli Europei con la sua Polonia, ndr), saremo al completo. Per assurdo avremo poco tempo per lavorare, ma abbiamo una rosa ampia e tutto quello che serve per sistemare le cose in poco tempo ed essere competitivi”.

IL TABELLINO:

Sir Safety Conad Perugia-Consar Rcm Ravenna 3-0

Parziali: 15-10, 25-22 (18-18), 25-18

SIR SAFETY CONAD PERUGIA: Travica, Rychlicki, Solè, Mengozzi, Anderson, Lanza, Colaci (libero), Dardzans. All. Grbic.