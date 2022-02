Volley Superlega, Perugia-Ravenna: le probabili formazioni e dove vedere la partita

Secondo match consecutivo al PalaBarton a distanza di tre giorni per la Sir Safety Conad Perugia. Dopo la vittoria di mercoledì con Taranto, luci accese a Pian di Massino anche domani sera, con inizio del match alle ore 20:30, per uno dei tre anticipi della settima giornata di ritorno di Superlega con i Block Devils che ospitano la Consar RCM Ravenna.

“Domani ci sono in palio tre punti importanti. Arriva al PalaBarton una Ravenna che non ha niente da perdere e noi dovremo essere bravi ed affrontare il match concentrati ed anche più sciolti rispetto alla gara di mercoledì contro Taranto. È una partita che sento particolarmente, sono legato a Ravenna, alla società ed alla città e sono contento di poterla giocare”.

Così alla vigilia Stefano Mengozzi, uno dei cinque ex ravennati oggi in forza a Perugia. Una Perugia che, nel più classico dei testa-coda con la Sir che comanda la graduatoria con 47 punti e la Consar che la chiude con 2, va a caccia dell’intera posta in palio per proseguire il suo percorso.

“Sotto l’aspetto mentale, ci aspetta una partita forse ancora più difficile e pericolosa di quella di mercoledì”, dice coach Nikola Grbic. “Perché domani si parla solo della corazzata Perugia che affronta il fanalino di coda Ravenna che non ha niente da perdere e tutti si aspettano che li battiamo 3-0. Tutte cose che possono rimanerti da qualche parte in testa, che ti portano a rilassare e che quindi rischiano di compromettere il risultato. Dobbiamo invece scendere in campo, fare le nostre cose precise, utilizzare il nostro sistema di gioco bene e cercare, come ogni giorno, dei miglioramenti”.

