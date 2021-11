Volley Superlega, Perugia-Milano: le probabili formazioni e dove seguire la partita in diretta

Secondo turno consecutivo al PalaBarton per la Sir Safety Conad Perugia. Luci accese a Pian di Massino domani sera, con inizio del match alle ore 20:30, per il secondo degli anticipi della sesta giornata di Superlega con i Block Devils che ospitano l’Allianz Milano.

“Con Trento abbiamo fatto vedere una bella pallavolo, siamo contenti di come siamo stati in campo, ma è stata solo una partita, non bisogna adagiarci sugli allori. Domani sfidiamo Milano che è un’altra squadra molto forte e con un organico molto competitivo con tanti giocatori importanti a livello internazionale. Mi aspetto una partita difficile che dovremo afforntare nel modo giusto e pazienza sarà la parola d’ordine domani sera. Dovremo avere pazienza se cominceranno a tenere il nostro servizio, se cominceranno a difenderci qualche pallone in più, se cominceranno a giocare sul nostro muro perchè lo sanno fare molto bene”. Questo il pensiero di Simone Giannelli, alla vigilia di una sfida nella quale Perugia cerca di conservare l’imbattibilità stagionale in campionato e va a caccia della quinta vittoria consecutiva.

Grbic, con il rientro, seppure non ancora al 100% della condizione, anche di Roberto Russo, dispone finalmente di tutta la rosa, aspetto che si sta rivelando molto importante non solo ovviamente il giorno della gara, ma anche in settimana per tenere alto il livello ed il ritmo degli allenamenti. La rifinitura di domattina chiuderà il cerchio sul lavoro svolto e darà al tecnico serbo le ultime indicazioni sul 6+1 iniziale. Al netto di possibili cambiamenti, al via dovrebbero essere in campo Giannelli in regia, Rychlicki in diagonale, Ricci e Solè coppia di centrali, Leon ed Anderson martelli ricevitori e Colaci libero.

Milano si presenta al PalaBarton ambiziosa e rinfrancata da un inizio di Superlega (2 vittorie e 2 sconfitte) nel quale ha dimostrato di giocarsela alla pari contro tutti. Piazza, coach meneghino, dovrebbe spedire in campo al fischio d’inizio la formazione titolare con Porro al palleggio, il francese Patry opposto, l’altra transalpino Chinenyeze in coppia con Piano al centro, l’americano Jaeschke ed il giapponese Ishikawa martelli di posto 4 e Pesaresi libero.

