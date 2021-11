Volley Superlega, Perugia mette nel mirino Ravenna: Sir a caccia della sesta vittoria consecutiva

Riprese oggi, con una seduta in sala pesi stamattina e con l'allenamento tecnico di oggi pomeriggio, le operazioni al PalaBarton per la Sir Safety Conad Perugia.

Programma settimanale consueto quello stilato da Nikola Grbic in preparazione alla settima d'andata di Superlega che vedrà i Block Devils in campo domenica nella trasferta di Ravenna.

Sarà questa anche l'ultima settimana "standard" per i bianconeri perché poi i ritmi della stagione si alzeranno vertiginosamente con turni infrasettimanali (compresi quelli di Champions al via il prossimo 2 dicembre) senza soluzione di continuità. Tante partite, tanti viaggi e quindi meno tempo per potersi allenare con continuità e per curare approfonditamente fondamentali tecnici e situazioni di gioco.

Ma a tutto questo lo staff tecnico perugino penserà dal prossimo lunedì, adesso il focus è sul match di domenica dove la Sir cerca la sua sesta vittoria consecutiva e conferme al buon momento di condizione generale. Condizione suffragata dai numeri della Superlega che vedono Perugia primeggiare in diverse classifiche di specialità come quella degli ace per set (2,18), quella dei muri vincenti per set (2,82) e quella della percentuale di efficacia offensiva (55%). Numeri sempre, è bene ribadirlo, assolutamente provvisori, numeri che poco importano al momento a Nikola Grbic che sfrutterà appieno questi giorni per proseguire nel suo lavoro di miglioramento dei meccanismi di gioco e di assimilazione del suo credo pallavolistico.



PREVENDITA PER IL MATCH PERUGIA-MODENA DI MERCOLEDÌ 24 NOVEMBRE



Scatta la prevendita (capienza del palasport al 60% secondo le disposizioni di legge) per il prossimo incontro casalingo di Superlega dei Block Devils che sfideranno al PalaBarton, mercoledì 24 novembre alle ore 20:30, la Leo Shoes PerkinElmer Modena per il big match dell'ottava giornata.

La prevendita, con possibilità di acquisto solo online direttamente dal sito www.vivaticket.it, scatta mercoledì 17 novembre a partire dalle ore 12:00 con la prelazione per i possessori dei voucher (che, qualora non ne abbiano ancora usufruito, hanno diritto a sfruttare il voucher acquistando i biglietti per le singole partite per la stagione 2021/22 e ricordando che non dà diritto al posto ed al settore del vecchio abbonamento) fino alle ore 10:00 di giovedì 18 novembre. Dalle ore 12:00 di giovedì 18 novembre via alla vendita libera con le stesse modalità di acquisto.

Di seguito i prezzi dei biglietti per Perugia-Modena (il prezzo è quello finale, comprensivo di costi prevendita e commissioni):

TRIBUNA VIP CENTRALE

Intero: ? 48,00

Ridotto (under 14): ? 29,00

TRIBUNA VIP LATERALE

Intero: ? 43,00

Ridotto (under 14): 26,00

DISTINTI CENTRALI

Intero: ? 37,00

Ridotto (under 14): ? 22,00

DISTINTI LATERALI

Intero: ? 33,00

Ridotto (under 14): ? 20,00

GRADINATE II° ANELLO CENTRALE

Intero: ? 27,00

Ridotto (under 14): ? 16,00

GRADINATE II° ANELLO LATERALE



Intero: ? 24,00Ridotto (under 14): ? 14,00