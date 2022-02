Volley Superlega, Modena-Perugia: le probabili formazioni e dove seguirla in diretta tv

Reduce dal trionfo sul campo di Trento che nel match infrasettiimanale di Champions League è valso il pass per gli ottavi di finale (da prima della Pool E e con un turno di anticipo), Perugia fa rotta su Modena dove domenica (13 febbraio, ore 18) sfiderà la Leo Shoes PerkinElmer nel big match dell’ottava giornata di ritorno della Superlega di Volley.

Prima contro quarta (ma con due gare in meno) una di fronte all’altra nel big-match del PalaPanini, molto importante anche in chiave classifica con Perugia che cerca un ulteriore allungo in vetta e Modena che al contrario vuole accorciare il gap in graduatoria.

Preparazione al match estremamente corta per Nikola Grbic ed il suo staff. Reduci dalla vittoriosa campagna di Champions in quel di Trento giovedì sera, i Block Devils hanno in pratica fatto un semplice lavoro di tenuta a livello fisico e tecnico, analizzando però con cura tutti gli aspetti tattici della sfida.

