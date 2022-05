Volley Superlega, gara 2 di finale scudetto a senso unico: Civitanova-Perugia 3-0

CUCINE LUBE CIVITANOVA - SIR SAFETY CONAD PERUGIA 3-0

Parziali: 25-21, 29-27, 25-22

CUCINE LUBE CIVITANOVA: De Cecco, Zaytsev 6, Simon 16, Anzani 7, Lucarelli 12, Yant 12, Balaso (libero), Kovar, Gabi Garcia 3, Juantorena. N.e. Diamantini, Sottile, Marchisio, Jeroncic (libero). All. Blengini, vice all. Giannini.

SIR SAFETY CONAD PERUGIA: Giannelli 4, Rychlicki 17, Ricci 1, Solè 4, Leon 12, Anderson 10, Colaci (libero), Ter Horst, Travica, Plotnytskyi, Mengozzi 3, Piccinelli (libero). N.e.: Dardzans, Russo. All. Grbic, vice all Valentini.

Arbitri: Mauro Goitre - Armando Simbari

LE CIFRE – CIVITANOVA: 12 b.s., 7 ace, 62% ric. pos., 35% ric. prf., 59% att., 5 muri. PERUGIA: 17 b.s., 2 ace, 43% ric. pos., 17% ric. prf., 54% att., 6 muri.

Una gara 2 a senso unico. Civitanova maltratta Perugia e chiude 3-0 il secondo atto della finale scudetto della Superlega.

I marchigiani vanno così sul 2-0. Per i Block Devils domenica al PalaBarton sarà l'ultima chiamata per tentare di riaprire la serie.

Gara 2 di finale scudetto, la cronaca della partita

Soliti sette per Grbic. Subito 2-0 Lube. Leon pareggia subito (2-2). Anderson in pipe tiene la parità (4-4). Contrattacco di Rychlicki, Perugia avanti (4-5). Muro vincente di Anzani che capovolge (6-5). Nuovo cambio di fronte con i muri di Giannelli ed Anderson (6-8). Out l’attacco di Anderson, parità (9-9). Ace di Rychlicki (11-13). Attacco ed ace di Simon (13-13). Fuori Anderson, Lube avanti (17-16). Maniout di Yant (18-16). Ancora Yant (19-16). La pipe di Leon fa uscire Perugia dalla P1 (19-17). È sempre Yant a mettere il pallone a terra, Civitanova scappa via (21-17). Lucarelli mantiene le distanze e porta i suoi al set point (24-20). L’errore al servizio del neo entrato Plotnytskyi manda le squadre al cambio di campo (25-21).

Parte forte Civitanova nel secondo set (4-1). Muro di Anderson (5-4). Due di Anzani (8-5). Dentro Mengozzi. Fuori la pipe di Lucarelli (9-8). Il muro di Solè scrive parità a quota 10. Altri due muri, stavolta di Giannelli (10-12). Fuori il pallonetto di Simon, fuori l’attacco di Zaytsev (10-14). Due di Simon dimezzano (12-14). L’ace di Simon riporta la Lube a contatto (15-16). Il muro di Anzani vale la parità (17-17). Si continua punto a punto (21-21). Gabi Garcia manda avanti i suoi (22-21). Rychlicki pareggia (22-22). Torna Ricci. Simon (23-22). Fuori il servizio di Simon (23-23). Esce l’attacco di Rychlicki, set point Lube (24-23). Anderson manda il parziale ai vantaggi (24-24). Fuori il servizio di Anderson (25-24). Lungo scambio chiuso dall’errore di Gabi Garcia (25-25). Fuori Ricci (26-25). Leon con il maniout (26-26). Yant di potenza (27-26). Diagonale di Leon (27-27). Sempre Yant (28-27). Ace di Yant, raddoppio Lube (29-27).

Si riparte con Mengozzi per Ricci. Ace di Rychlicki (2-3). Pipe di Anderson, +2 Perugia (6-8). Ace di Zaytsev (8-8). Muro si Yant, Lube avanti (9-8). Fuori Rychlicki (12-10). Lucarelli spinge i suoi (14-11). Perugia è fallosa in battuta (17-14). Fuori Leon (18-14). Simon è immarcabile (20-16). Lucarelli avvicina Civitanova al traguardo (23-19). Chiude Yant (25-22).