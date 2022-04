Volley Superlega, finale scudetto Perugia-Civitanova: le probabili formazioni di gara 1 e dove vedere la partita in diretta

Volley Superlega, finale scudetto. Riaprono a distanza di quattro giorni le porte del PalaBarton. E lo fanno per l’evento clou della della stagione. Gara 1 domani pomeriggio a Pian di Massiano con la Sir Safety Conad Perugia che ospita la Cucine Lube Civitanova per il primo atto della serie. Fischio d’inizio alle ore 18:00, di fronte la prima e la seconda della regular season per un classico big match del campionato italiano e remake delle ultime tre finali scudetto.

È atteso il pubblico delle grandi occasioni al PalaBarton. Prevendita a gonfie vele, si preannuncia un’atmosfera degna dell’evento con i Sirmaniaci e tutto il popolo bianconero pronti a spingere forte alle spalle dei Block Devils.

