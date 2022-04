Volley Superlega, finale scudetto Perugia-Civitanova. Leon: "Siamo pronti"

Finale scudetto, conto alla rovescia. Domenica primo maggio alle 18 il primo atto della serie Perugia-Civitanova per il tricolore. Il capitano bianconero Wilfredo Leon suona la carica: “Mi aspetto una finale scudetto piena di tante emozioni. Si affrontano due grandi squadre che daranno il massimo in ogni singolo punto e che offriranno uno spettacolo bellissimo. Noi siamo pronti per affrontare questa finale nel migliore dei modi”.

Della Finale Scudetto parla anche il vice regista bianconero Dragan Travica: “Si ripete la finale dell’anno scorso. Civitanova è in forma e lo ha confermato recuperando la serie con Trento. Hanno dimostrato grande qualità tecnica, grande confidenza e grande tenuta mentale perché, sotto 0-2, avere la forza di ribaltare la serie contro un avversario del genere è tanta roba. Sarà quindi una finale di altissimo livello come è giusto che sia dopo due semifinali spettacolari. Noi adesso dobbiamo ricaricare le pile, perché di pile ne abbiamo usate tante negli ultimi giorni, e prepararci al meglio per un’altra battaglia sportiva”.