Volley Superlega, ufficiale: Perugia-Taranto rinviata causa Covid

Arriva la comunicazione ufficiale: Perugia-Taranto rinviata causa covid. La Sir Safety Conad Perugia, con una nota, annuncia che "la partita Perugia-Taranto, inizialmente in programma per sabato 8 gennaio, è rinviata a data da destinarsi causa positività al Covid-19 di più di tre atleti della squadra di casa" .

Registrate altre due positività al coronavirus nella squadra di coach Grbic, dopo quelle di Giannelli e Ricci (in precedenza era toccato a Rychlicki, Anderson e Mengozzi). A comunicarlo è la stessa società bianconera: "La Sir Safety Conad Perugia - si legge in una nota - ha sottoposto oggi il gruppo squadra ad un nuovo giro di tamponi molecolari e comunica la positività al Covid-19 degli atleti Massimo Colaci e Sebastian Solè. I due giocatori si trovano già, come da protocollo, in isolamento fiduciario. Proseguono il proprio isolamento anche Simone Giannelli e Fabio Ricci risultati positivi al test del 3 gennaio".