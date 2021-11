Volley Superlega, Ravenna-Perugia: le probabili formazioni e dove seguirla in diretta

Terza trasferta di Superlega per la Sir Safety Conad Perugia che, dopo il successo su Milano, domenica (21 novembre, ore 18) farà visita alla Consar Ravenna sul parquet del Pala De Andrè. In Romagna, nella 7ª giornata di campionato, sarà caccia alla sesta vittoria consecutiva per i 'Block Devils (che hanno già osservato il proprio turno di riposo).

Favori del pronostico per i ragazzi di coach Grbic contro la formazione che al momento chiude la classifica. In palio tre punti che sarebbero molto importanti per i bianconeri, per presentarsi al meglio al giro di boa del girone d’andata e in attesa di tanti scontri fondamentali nei prossimi trenta giorni.

LE PROBABILI FORMAZIONI

DIRETTA TV, RADIO E SOCIAL

I PRECEDENTI

GLI EX DELLA SFIDA

Continua a leggere >>>