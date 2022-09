Su il sipario sulla Sir Safety Susa, l'incontro con i tifosi a pochi giorni dal primo incontro in casa contro Monza

Si è alzato il velo sulla Sir Safety Susa Perugia. Allo showroom di Autocentri Giustozzi, in via Settevalli a Perugia, la “Conferenza dei Tifosi” con la squadra che accolta da stampa e support. A seguire, la cena di gala con gli sponsor ed i partner societari al ristorante “Il Vizio” presso il Best Western Hotel Quattrotorri di via Corcianese a Perugia, occasione nella quale vecchi e nuovi Block Devils hanno avuto l’opportunità di fare la conoscenza di chi, con il proprio contributo e la propria passione, porta in alto la pallavolo maschile perugina.

Il via della Superlega è alle porte e scatta la prevendita per il primo incontro casalingo di campionato dei Block Devils che sfideranno al PalaBarton, domenica 2 ottobre alle 15:30, la Vero Volley Monza, match valido per la prima giornata.

La prevendita, con possibilità di acquisto online direttamente dal sito www.vivaticket.it e presso tutti i punti vendita vivaticket (per trovare il più vicino verificare al seguente link https://shop.vivaticket.com/it/ricercapv), sarà possibile da oggi alle 12.