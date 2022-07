Nuovo allenatore e la Coppa Italia, festa per la Sir Safety Susa

Arrivato il nuovo allenatore, Andrea Anastasi, ed è subito festa in casa Sir. Perché, nonostante l'epilogo amaro del campionato, c'era pur sempre una Coppa Italia da celebrare. E festa è stata al Relais “Poggio del Sole”.

Circa trecentocinquanta persone tra tifosi, sponsor ed amici della Sir si sono date appuntamento per stare insieme, ridere, scherzare, passare qualche ora in ottima compagnia ed omaggiare il trofeo esposto in bella evidenza di fronte alla piscina dell’incantevole location degli amici Paolo e Deborah.Buona cucina, ottima musica, video celebrativi societari, dei Sirmaniaci e dei 7Cervelli, tanti, ma proprio tanti brindisi. Questo il leit motiv della serata, una serata che ha visto il presidente Sirci consueto inimitabile mattatore e serata che ha visto ospiti d’eccezione Stefano Mengozzi, uno dei grani protagonisti proprio della due giorni di Bologna confermatissimo anche per la prossima stagione, e soprattutto Andrea Anastasi.Presentato ufficialmente davanti alla stampa solo qualche ora prima, il nuovo coach bianconero ha avuto modo di fare il suo primo bagno di folla e di saggiare il calore e la passione del popolo perugino. Anastasi, visibilmente coinvolto dal clima allegro, gioviale e festoso, ha messo in campo pure ieri sera la sua grande esperienza dispensando selfie e sorrisi con tutti e apprezzando davvero i regali ricevuti dai suoi nuovi tifosi. Tanto che poi ha ovviamente finito la serata con addosso la maglia dei Sirmaniaci.Si è tirato avanti per parecchio con altri brindisi, altre foto, altre chiacchiere e tanti balli. Perché di far festa non si è mai sazi.