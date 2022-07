Sir Safety Susa, Anastasi si presenta: "So che mi aspetta una sfida dura"

“Torno in Italia dopo diversi anni, non era una priorità ma è ovviamente un piacere. Arrivo a Perugia in uno dei migliori club al mondo e questa è stata una cosa determinante nella scelta". Così Andrea Anastasi si è presentato al pubblico perugino. Annunciato già da un paio di settimane il nuovo arrivo, coach Anastasi ha esordito, intanto, in tribuna stampa insieme al presidente Gino Sirci.

"Sono conscio del fatto che qui mi aspetta una sfida importante con una squadra, con gli ultimi acquisti annunciati nei giorni scorsi, credo ancora più forte rispetto alla passata stagione. Il reparto centrale è completo e molto forte, abbiamo tre grandi schiacciatori, Giannelli è tra i migliori registi in circolazione. Siamo insomma di certo tra le squadre più forti, così come ci sono altre formazioni al nostro livello come Civitanova, Piacenza e Trento per dirne qualcuna".

Obiettivi?

"Beh, è chiaro che in cima alla lista, come penso risponderebbero tutti, ci sono prioritariamente Champions e campionato, ma nella pallavolo di oggi non è facile. Bisogna essere molto attenti in fase di preparazione. È probabile che da quest’anno vincere la regular season non garantirà più un posto in Champions e soprattutto la pallavolo è uno sport da playoff e noi dovremo farci trovare pronti in quel momento per essere in condizioni ottimali nella fase cruciale della stagione”.