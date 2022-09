I Block Devils adesso sono Sir Safety Susa, presentato il nuovo name sponsor della squadra perugina

Un nuovo partner, ma non troppo, per Sir Volley. La Susa Trasporti è il nuovo “name sponsor” dei bianconeri, nella rinnovata partnership con l’azienda perugina leader nel settore dei trasporti su gomma e dei servizi di logistica che, dopo tanti anni di sponsorizzazione, quest’anno entra ancora più approfonditamente nel mondo Sir Volley abbinando il proprio nome a quella della squadra.

A fare gli onori di casa il presidente Gino Sirci, il direttore sportivo Goran Vujevic ed il direttore generale Bino Rizzuto mentre in presenta della Susa Trasporti sono intervenuti Ferruccio Nucci, direttore commerciale ed azionista, e Bruno Nucci, security manager ed azionista.

“Con grande piacere abbiamo coinvolto ancora di più quest’anno un grande sponsor che ci seguiva già da tempo - ha commentato il presidente Gino Sirci - Susa Trasporti è un’azienda leader in Italia, un’azienda storica, uno dei fiori all’occhiello dell’imprenditoria umbra. Era una nostra ambizione coinvolgerli maggiormente nella nostra società anche perché una grande squadra ed una grande società necessitano di grandi sponsor e di consistenza finanziaria. Speriamo che Sir Safety Susa sia un binomio fortunato in una città come Perugia che ha bel movimento sportivo, ma che ha bisogno di vittorie. Il nostro obiettivo comune è far vincere Perugia, mi auguro che Bruno e Ferruccio siano testimoni delle nostre vittorie”.

“Io fin da giovane ho la passione per la pallavolo. Dopo tanti anni di frequentazione del palazzetto, dopo anni di conoscenza con il presidente Gino Sirci ed il vice presidente Maurizio Sensi, quest’anno si è presentata questa opportunità del name sponsor, la abbiamo sviluppata con tutti i nostri soci e con grande entusiasmo abbiamo aderito al progetto propostoci perché la pallavolo è uno sport sano, un ambiente sano dove la sportività si tocca con mano e pensiamo che da questa avventura arriveranno belle soddisfazioni insieme naturalmente a quelle che speriamo di raggiungere sul campo - ha sottolineato Ferruccio Nucci - La Sir Volley è una grande società ed una grande realtà della nostra regione con tanti imprenditori che come noi contribuiscono. Da un punto di vista poi più aziendale, la nostra azienda sviluppa il proprio network con 45 centri operativi in tutta Italia, per cui la risonanza a livello nazionale crediamo eleverà il nostro business”.

“Negli anni venendo al palazzetto ho trovato lealtà e sportività nell’ambiente ed è venuta fuori in me una grande passione - ha aggiunto Bruno Nucci - È chiaro che per la nostra azienda il binomio con Sir è molto importante. Noi siamo un’azienda perugina, questa squadra è il massimo esponente di Perugia a livello sportivo, un traino a livello nazionale ed anche internazionale e per noi della Susa Trasporti portare il nome di Perugia insieme alla Sir è veicolo importante a livello di immagine. Mi auguro che questa sinergia porti risultati, i presupposti per fare bene ci sono”.