Sir Safety Perugia, si fa sul serio: test di lusso contro Civitanova, poi sarà Superlega

Domani ultimo esame sul campo della Lube prima dell'esordio in campionato contro Cisterna: le probabili formazioni dell'amichevole in terra marchigiana. Il libero Colaci: "Puntiamo ad essere al top per la Supercoppa"

Sir Safety Perugia, si inizia a fare sul serio. Dopo il rientro di Giannelli e Leon dall'Europeo il gruppo è al completo e domani (martedì 5 ottobre) affronterà il test di lusso sul campo della Lube Civitanova, prima del debutto in Superlega contro Cisterna in programma domenica (10 ottobre) a Pian di Massiano.

La settimana di preparazione alla prima gara ufficiale si è aperta con una seduta al mattino in sala pesi per i vari gruppi di lavoro preparati da Nikola Grbic e dal suo staff, seguita nel pomeriggio dall’allenamento tecnico e tattico sul campo centrale del PalaBarton. Messa la benzina nel motore con la preparazione fisica, ora il coach bianconero sta dedicando gran parte del tempo in palestra ad inculcare nella testa e nelle braccia dei ragazzi il proprio sistema di gioco in fase di primo attacco ed in fase break.

Raggiungere prima possibile un ritmo di gioco adeguato è un altro obiettivo attuale del gruppo di lavoro e anche a questo è finalizzato il test di domani contro la Cucine Luce di coach Blengini all’Eurosuole Forum di Civitanova (inizio alle ore 17). Un passaggio certamente importante in vista dell’esordio in Superlega di domenica a Pian di Massiano contro Cisterna. Un test super probante contro un avversario fortissimo. Un momento che sarà certamente di crescita per i Block Devils nel loro percorso stagionale.

Ci saranno con ogni probabilità i sestetti attuali migliori da entrambe le parti. Civitanova potrebbe presentare inizialmente De Cecco in regia in diagonale con il portoricano Garcia Fernanrdez, Simon ed Anzani centrali, il brasiliano Lucarelli insieme a Juantorena in posto quattro e Balaso libero. Perugia dovrebbe contrapporsi con Giannelli e Rychlicki diagonale palleggiatore-opposto, Mengozzi e Solè coppia di centrali, Anderson e Leon tandem di schiacciatori e Colaci libero.

“Quanto ci vorrà per vedere la vera Perugia? Spero non tanto - spiega il libero dei perugini Colaci - perché abbiamo a breve un obiettivo molto chiaro che è quello della Supercoppa Italiana e tutto quello che stiamo facendo è finalizzato proprio per arrivare bene alla Final Four di Civitanova (in programma nel weekend del 23 e 24 ottobre con le due semifinali Perugia-Trento e Civitanova-Monza, ndr). Mancano tre settimane e spero di vedere lì la vera Sir. Poi è chiaro che anche dopo la Supercoppa lavoreremo per crescere ancora, ma il primo obiettivo adesso è quello e vogliamo arrivarci bene perché è un obiettivo importante”.

Cucine Lube Civitanova-Sir Safety Perugia (martedì 5 ottobre, ore 17)

PROBABILI FORMAZIONI:

CUCINE LUBE CIVITANOVA: De Cecco-Garcia Fernandez, Simon-Anzani, Lucarelli-Juantorena, Balaso libero. All. Blengini.

SIR SAFETY CONAD PERUGIA: Giannelli-Rychlicki, Solè-Mengozzi, Anderson-Leon, Colaci libero. All. Grbic.