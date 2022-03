La Sir al lavoro per la trasferta di Monza, Travica: "Dobbiamo chiudere la stagione al meglio"

Prosegue il lavoro al PalaBarton della Sir Safety Conad Perugia. Nikola Grbic e il suo staff hanno impostato un programma molto intenso per preparare la squadra al prossimo fondamentale periodo in arrivo tra playoff di Superlega e semifinali di Champions League e per preparare nel migliore dei modi il primo appuntamento in calendario in ordine di tempo, la trasferta di domenica a Monza valida per la penultima giornata di regular season.



Una regular season che, nonostante Perugia abbia già conquistato matematicamente il primo posto in classifica con due turni di anticipo, i Block Devils vogliono chiudere nel migliore dei modi.Lo spiega bene uno dei senatori dello spogliatoio bianconero, il regista Dragan Travica: “Dopo la grande vittoria della Coppa Italia ed un paio di giorni di riposo, siamo tornati in palestra ed il primo pensiero è stato subito verso gli altri obiettivi stagionali da inseguire. Perciò ci siamo messi al lavoro per preparare al meglio la gara di domenica a Monza. In campionato abbiamo già conquistato matematicamente il primo posto, è vero, ma vogliamo chiudere la regular season nel migliore dei modi anche per prepararci bene ai playoff scudetto ed alle semifinali di Champions. Domenica affronteremo una squadra forte e ben allenata che sta lottando per conquistare la miglior posizione possibile nella post season e che giocherà la finale di Cev Cup. Sarà un match molto impegnativo, il nostro obiettivo rimane sempre lo stesso: mettere in campo la nostra miglior pallavolo e cercare di portare a casa la vittoria”.