La Sir torna a sudare al PalaBarton: testa e gambe a Champions e campionato. In Superlega primo posto assicurato

Dopo la grande vittoria di domenica a Bologna con la conquista della Coppa Italia, Nikola Grbic ha concesso ai suoi ragazzi due giorni di completo riposo, un break necessario dopo un inizio di 2022 intenso e di grande dispendio di energie fisiche e nervose.

La squadra si ritrova dunque oggi pomeriggio al PalaBarton per una seduta di lavoro tecnico e per dare il via a quello che sarà il rush finale di stagione che vede Perugia in lizza sia in campionato che in Champions.

In Champions i bianconeri, già in semifinale dopo l’annullamento dei quarti con lo Zenit, attendono la vincente tra Berlino e Trento (domani in casa Itas la gara di andata, la prossima settimana il ritorno in terra tedesca) con l’andata della semifinale in programma al PalaBarton e ritorno in trasferta.

Per quello che riguarda la Superlega, Perugia dalla due giorni della Coppa Italia è tornata con una ulteriore buona notizia. La sconfitta sabato sera di Civitanova a Modena nel recupero della sesta di ritorno ha infatti sancito la matematica certezza per i Block Devils del primo posto in classifica con annessa qualificazione alla Champions League 2022-2023. Civitanova infatti, a 51 punti con tre gare ancora da disputare, può al massimo raggiungere quota 60, un punto in meno di quelli attuali di Perugia già a 61 punti con due gare da giocare.

La trasferta di domenica a Monza e la chiusura della regular season a Pian di Massiano domenica 20 marzo proprio con Civitanova saranno dunque le prossime due gare per capitan Leon e compagni nei prossimi due fine settimana.

Nikola Grbic ed i ragazzi sono già focalizzati sugli appuntamenti in arrivo e grande cura al lavoro fisico verrà data in queste due settimane senza impegni infrasettimanali ed in vista dell’inizio dei playoff a fine marzo.

Il programma settimanale proseguirà anche domani e poi venerdì con sedute mattutine di lavoro in sala pesi ed allenamenti tecnici nel pomeriggio, sabato nel primo pomeriggio la partenza per Monza.